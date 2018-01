Famosas que han sido víctimas del Photoshop

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Oprah Winfrey y Reese Witherspoon son sólo las dos víctimas más recientes del mal uso de Photoshop. En la portada de Vanity Fair la imagen de las actrices aparece con errores que no pasaron desapercibidos en Internet. Por el contrario, causaron una avalancha de burlas.



Pero no es la primera vez que el uso de la socorrida herramienta le arruina el aspecto a una celebridad.



Hacemos un breve repaso de algunas otras famosas que tampoco han tenido mucha suerte en la postproducción de sus fotografías, ya sea por los evidentes descalabros de algún diseñador o por la opinión de los usuarios en redes:



1. Shakira. Para promocionar su fragancia "Diamonds", la cantante publicó una imagen donde sus seguidores le reprochan el exceso de retoque. "No lo necesitas", le comentaron.



2. Jennifer Lopez. La actriz y cantante levantó sospechas con la foto promocional de su último sencillo, "Ain't your mama", donde según varios usuarios su trasero luce más grande de lo habitual. ¿Será?



3. Mariah Carey. Fue evidente el retoque que de su cintura hicieron en la porta de Paper, donde la cantante lució una cintura y piernas más delgadas que en la realidad. Ella misma lo confirmó al publicar en sus redes sociales varias imágenes de la misma sesión.



4. Otras famosas, como Lindsay Lohan, han causado críticas por su abuso en el uso de filtros en sus propias fotografías.



5. Rummer Willis. La hija de Demi Moore y Bruce Willis se quejó de que, precisamente, Vanity Fair se excediera con Photoshop y cambiara de manera drástica su rostro.



Y fue más allá al señalar: "El fótografo 'photoshopeó' mi cara para hacer mi mandíbula más pequeña y me parece realmente ofensivo. Amo la manera en que me veo y no apoyaré a alguien que sienta la necesidad de cambiar mi aspecto para hacerme hermosa. Ya sea que se dé cuenta o no, es una forma de bullying, no de apoyo".