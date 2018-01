¿Cuáles son las novedades de HBO en febrero?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

HBO trae novedades este mes en su programación. Series, programas, documentales y películas forman parte de los estrenos de febrero.



- Channel Zero: Butcher's Block. La tercera entrega de la serie de ciencia ficción seguirá a una joven que llega a una nueva ciudad donde suceden una serie de desapariciones. El estreno será el 8 de febrero.



- Here and Now. Historia que muestra a una aparente familia perfecta, pero cuyos secretos cambian todo. La serie que cuenta con Tim Robbins y Holly Hunter estrenará el 12 de febrero.



- Notes from the field. Esta es una adaptación del monólogo de Anna Deavere Smith sobre los errores del sistema jurídico de EU. El estreno está programado para el 25 de febrero.



- 2 dope queens. Cuatro especiales de una hora contarán con Jessica Williams y Phoebe Robinson, quienes contarán con Uzo Aduba, Tituss Burgess, Sarah Jessica Parker y Jon Stewart. El estreno está previsto para el 3 de febrero.



El documental "Atomic Homefront" y películas como "El Cisne Negro", "Flores rotas", "¿Qué fue de los Morgan?", "Distrito 9", "G-Force: Licencia para espiar", "Kung Fu Sion", "Million Dolar Baby", "Toro Salvaje", "Los hombres que no amaban a las mujeres", "Los Simpson: La película" y "Searching for Sugar Man" forman parte de los largometrajes que llegarán a lo largo del mes a HBO, indicó Hipertextual.