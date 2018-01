Cardi B aclara: No es una, son dos nominaciones al Grammy

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Si le dices a Cardi B que está nominada a un Grammy, la nueva sensación del rap te recordará rápidamente que son dos sus candidaturas.



Cardi B se presentó la noche del jueves en una fiesta previa a los Grammy organizada por la empresa matriz de su sello discográfico, Warner Music Group. Cuando un DJ dijo que estaba “nominada a un Grammy", ella lo corrigió.

"A dos".



La artista de 25 años celebró su primer par de nominaciones a los Grammy en The Grill en Nueva York con una presentación en la que interpretó cinco de sus éxitos y dio al público una dosis de su humor y su simpatía.



Cardi B arrancó con energía la actuación con su verso en el remix del himno de Bruno Mars "Finesse". Llevaba un vestido negro con corsé y estuvo en el escenario acompañada por dos bailarines, repasando los éxitos con los que ha dominado la radio y los servicios de streaming, desde "Bartier Cardi" hasta "No Limit", una colaboración con G-Eazy y A$AP Rocky.



Cardi B tiene cinco canciones en el Top 20 de la lista Hot 100 de Billboard, incluyendo tres entre los primeros 10 puestos ("Finesse" en el No. 4; "No Limit" de No. 7; y "MotorSport", con Migos y Nicki Minaj, en el No. 10).



También suena con fuerza en Latinoamérica, en la canción “La modelo” de Ozuna.



Su primer sencillo con una gran disquera, “Bodak Yellow (Money Moves)", encabezó la lista Hot 100 el año pasado y la convirtió en la primera rapera solista femenina en llegar al primer puesto desde que Lauryn Hill lo hiciera en 1998.



La pieza está nominada a mejor canción de rap y mejor interpretación de rap en los Grammy, que se entregan el domingo. Cardi B compite con Jay-Z y Kendrick Lamar.



“Son los Grammy. Espero que (una chica) se pueda llevar uno. Dejen que me lo lleve al Bronx", dijo al público.



Cardi B agradeció a su sello Atlantic Records en el evento, al que asistieron Kelly Clarkson, Janelle Monae, Rita Ora, Ciara, Kimbra y Bebe Rexha; el grupo country Little Big Town, los compositores galardonados con el Óscar y el Tony Benj Pasek y Justin Paul, y el rapero Gucci Mane.



La rapera dijo que antes de que firmara con Atlantic “muchos de esos sellos trataban de engañarme, ... me trataban de contratar por 50 mil dólares".



"'Love and Hip Hop' me pagaba eso", dijo Cardi B provocando risas en referencia al reality show de VH1 en el que actuó, y que ayudó a impulsar su fama luego que esta exdesnudista conquistara seguidores en las redes sociales.



Cardi B, quien ha publicado varios mixtapes, lanzará su álbum debut este año. También se presentará con Mars en los Grammy, que se transmitirán en vivo por CBS desde el Madison Square Garden a partir de las 7:30 p.m. (0030 GMT) el domingo.



"Deben saber algo, ustedes los ricos”, dijo. “Si lo hecho a perder todo mañana todavía puedo volver al club de nudismo”.



En Internet:

http://www.grammy.com