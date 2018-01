AMC estrena segunda temporada de 'Ride with Norman Reedus' en febrero

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

AMC anuncia el estreno de la segunda temporada de “Ride with Norman Reedus” el domingo 18 de febrero al mediodía (12:00 horas).



Los espectadores pueden ponerse al día con la primera temporada del 12 al 16 de febrero a las 14:00 horas.



Cada domingo, en la nueva temporada de seis episodios, Reedus hace emocionantes recorridos de la mano de grandes personalidades.



Arranca en España con su compañero de “The Walking Dead”, Jeffrey Dean Morgan, y más de cien mil fanáticos.



Entre los destinos y personalidades de los siguientes episodios están Georgia con Dave Chapelle, Nuevo México con Aimee Nash y un fascinante paseo por su ciudad natal, Nueva York.



AMC anunció recientemente que “Ride with Norman Reedus” estrenará su tercera temporada este año.



En la tercera temporada de esta producción de AMC Studios, el viaje de Norman continúa junto a amigos e invitados especiales, recorriendo Estados Unidos y otros países.



“Hay muy pocas cosas que amo más que andar en moto en camino abierto y con buenos amigos”, dice Reedus. “Poder hacerlo como parte de mi trabajo es un sueño hecho realidad. No puedo esperar a que el público vea la segunda temporada y a grabar la tercera”.



“Ride with Norman Reedus” sigue al actor de “The Walking Dead” y amante de las motos, Norman Reedus, mientras recorre distintas ciudades para conocer la cultura local y celebrar a los mejores y más brillantes coleccionistas, mecánicos y artesanos.



En cada episodio Reedus y un compañero de ruta realizan un viaje por terreno desconocido y experimentan la cultura que los rodea, con tiempo de sobra para tomar caminos improvisados y cambiar las ruedas.



“Ride with Norman Reedus” es producida por Left/Right (“This American Life,” “The Circus,” “Odd Mom Out”). Ken Druckerman, Banks Tarve y Anneka Jones son los productores ejecutivos junto al propio Reedus.