Segunda temporada de la serie 'Sneaky Pete' se estrena el 9 de marzo

SEATTLE, Washington(GH)

Amazon Prime Video anunció que su serie original de drama, Sneaky Pete regresará para su segunda temporada el viernes 9 de marzo.La aclamada serie, Prime Original, una coproducción con Sony Pictures Television Studios, gira en torno al estafador, Marius (Giovanni Ribisi, Avatar) quien salió de prisión solamente para encontrarse en la mira de un perverso gánster al cual robó alguna vez.Sin lugar a dónde ir, se refugió de su pasado asumiendo la identidad de su compañero de celda, Pete, “reuniéndose” con la distanciada familia de Pete.En la nueva temporada, Marius está al borde de un nuevo comienzo, cuando dos maleantes, creyendo que es Pete, amenazan con asesinar a su familia a menos que los lleve con la distanciada madre de Pete, Maggie (Jane Adams, Twin Peaks) y los millones que se robó de su misterioso jefe.Ahora Marius tendrá que ser muy cauteloso para encontrar a la elusiva Maggie, proteger a la familia, y seguir con la mentira de que es Pete, mientras encuentra la manera de engañar a los maleantes y quedarse con el dinero.Durante el debut de la serie el año pasado, Sneaky Pete fue la segunda serie original con guión, más vista en su día de estreno, con una calificación del 100% en Rotten Tomatoes.Los clientes pueden ver la primera temporada en línea aquí antes de que se estrenen los 10 episodios de la siguiente temporada el 9 de marzo.La serie está también disponible en PrimeVideo.com para miembros Prime Video en más de 200 países y territorios alrededor del mundo.“Después de la tremenda recepción crítica de nuestros clientes en su primera temporada, estamos emocionados de estrenar otra temporada de Sneaky Pete,” dijo Sharon Tal Yguado, Cabeza de Scripted Series, Amazon Studios.“Graham y su equipo han creado una segunda temporada que realmente eleva el riesgo para Marius y para todos los involucrados”.Sneaky Pete fue creada por Bryan Cranston (Breaking Bad) y David Shore (The Good Doctor), con Cranston, Graham Yost (The Americans), James Degus (All The Way), Michael Dinner y Fred Golan (Justified) como productores ejecutivos.La serie también es protagonizada por Marin Ireland (Side Effects) como Julia Bowman, la tres veces ganadora del Emmy Margo Martindale (The Americans) como Audrey Bernhardt, Shane McRae (Still Alice) como Taylor Bowman, Libe Barer (Parenthood) como Carly Bowman y Peter Gerety (Prime Suspect) como Otto Bernhardt.La segunda temporada de Sneaky Pete estará disponible en Prime Video y los miembros Prime también podrán descargar la serie a dispositivos móviles para verla sin conexión a internet y sin costo adicional a su membresía.La serie estará disponible en más de 200 países y territorios para que los miembros Prime puedan vera a través de la aplicación Prime Video para Smart TVs populares, Fire TV, Fire Tablets y teléfonos y tabletas Android y iOS.Los clientes que todavía no son miembros Prime, pueden registrarse para un periodo de prueba gratuito en https://www.amazon.com.mx/gp/prime Para una lista de todos los dispositivos compatibles con Amazon Prime Video, visita http://www.amazon.com/howtostream