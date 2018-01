Jacky desea ser la musa de Fonsi

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Jacqueline Bracamontes demostró su interés por colaborar con Luis Fonsi, esto tras el éxito que ha obtenido el cantante con los temas "Despacito" y "Échame la culpa".



En su paso en la alfombra roja con motivo de la apertura de la Latin Grammy Acoustic Sessions 2018, la conductora expresó que desea ser la próxima modelo en un videoclip del puertorriqueño.



"¿Voy a ser la modelo en tu próximo video?", cuestionó Jacky a Luis Fonsi, a lo que el cantautor contestó: "Claro que sí", besándole la mano.



"Ustedes me ven cero sexy, pero yo me puedo poner la careta de algún personaje, le invento un nombre, así sexy, y me encanta el bailongo", expresó la actriz ante la incertidumbre de los periodistas, pero en realidad ella desea ser como Zuleyka Rivera.