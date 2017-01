Víctor Manuel y Ana Belén se conectan con México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Víctor Manuel recuerda, del otro lado de la línea telefónica, qué lo conecta desde Madrid con México, sus canciones emblema y algo de su trayectoria artística.



“La Puerta de Alcalá es una canción emblema, son de esas cosas que te pasan en la vida, no la teníamos en el repertorio y ya estábamos acabando ese disco de 1985 y llegó, fue el maná”, señala emocionado.



Ya son más de 30 años que, junto con Ana Belén, interpreta en cada uno los conciertos que la pareja ofrece.



Tiempo en el que, dice la también actriz, no cansa y que incorporan al espectáculo “El gusto es nuestro” que, junto con Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, se presentará del 23 al 26 de febrero próximo en el Auditorio Nacional.



“Cantas una series de canciones que la gente espera, que las goza, pero las reacciones de ella tienen un punto diferente. Como actriz me pasa que en teatro subo y a lo mejor tienes siete meses representando a un personaje y sabes los resortes en los cuales la gente va a responder, pero prefiero no confiarme en ello para que el personaje siga vivo y eso hago con las canciones”, destaca Ana Belén.



Cuando estrenó en España, vendió 300 mil copias en el entonces formato LP y fue punta de lanza para que la ciudad española luchara por ser sede de los Juegos Olímpicos de 2012.