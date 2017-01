Mónica Huarte actuará en serie de Rob Schneider

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un encuentro casual con Patricia Schneider, esposa del comediante estadounidense Rob Schneider, llevará a Mónica Huarte a realizar una participación especial en un capítulo de la serie “Real Rob”, para lo cual viajará a Los Ángeles, California, el próximo 6 de febrero.



“Me hablaron ellos, no tuve que audicionar ni nada. Fui a Los Ángeles a una entrevista que me llamaron para ir y en maquillaje se sentó junto a mí Patricia Schneider, que es esposa de Rob y además mexicana, y me dijo '¿tú eres Mónica Huarte?' - y yo 'Sí' – 'Es que vi una entrevista tuya que me encantó', nos pusimos a platicar, me pidió mi teléfono y nos estuvimos escribiendo. A principios de año me habló y me dijo que estaban haciendo la segunda temporada de Real Rob y querían que hiciera un capítulo”.



Huarte comentó que en ese momento no pudieron concretar nada, porque ella estaba en España de vacaciones y visitando a su familia, pero la señora Schneider le comentó que no había ningún problema, que a su regreso al continente la incluirían en otro capítulo porque en verdad querían trabajar con ella.



“Ahora voy a grabar el capítulo que me toca, que está muy divertido. (Mi personaje) es una directora de telenovelas que es como muy apasionada, es un personaje chiquito pero está muy gozoso. Cuando lo leí me divertí mucho y ya le escribí a Patricia diciéndole, se me ocurrió esto y lo otro, porque no paro la cabeza de cosas que podríamos hacer. A ver qué pasa, porque yo sólo voy para este capítulo pero si sucede algo más estaría increíble”.



La también productora comentó que entre otros proyectos para este año, está la segunda temporada de la serie 40 y 20 y el montar una nueva obra, de la cual no quiso revelar nada porque está por cerrar la compra de los derechos.