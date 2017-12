El nuevo look de Belinda enamora a todos en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Quién iba a pensar que nuestra favorita en estilo nos sorprendería antes de que acabara el año? Pues sí, Beli vuelve a dejarnos con la boca abierta gracias a un nuevo look que ha llevado estas semanas y que simplemente nos confirma que el cabello chino será tendencia en 2018.A pesar de que en su nuevo video, 'Déjate llevar', aparecía con cabello corto y esponjado (que con la lluvia se vuelve el mejor wet look), Beli ha optado por darle un descanso a esa cabellera lacia para darle paso a los chinos, una de las tendencias más esperadas este 2018.Bien dicen que las lacias prefieren chinos y que las chinas prefieren ser lacias; sin embargo, el ondulado de Beli por n decidió (al menos por este tiempo) tener unos rulos de impacto. Si quieres tener un look similar, no temas, puedes hacerlo en casa con tenazas o con crema activadora de chinos, disponibles en diferentes puntos de venta.