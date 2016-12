Fallece el cantante británico George Michael

LONDRES, Inglaterra(AP)

George Michael, quien saltó al estrellato con WHAM! y gozó de una larga y laureada carrera como solista en la que estuvo rodeado de polémica, falleció este domingo a los 53 años de edad, informó su publicista.



Michael murió en su casa en Goring, Inglaterra. Su publicista, Cindi Berger, dijo que no había estado enfermo. El manager del intérprete, Michael Loppman, dijo que la causa de muerte fue una falla cardíaca.



Su familia emitió un comunicado a través de la policía de Thames Valley en el que dijo que él "falleció apaciblemente en casa durante el período navideño.



"La familia solicita que sea respetada su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios en este momento".



La policía emitió un comunicado en el que señaló que calificó la muerte como "inexplicable pero no sospechosa" y que se realizará una autopsia en su debido momento".



Michael gozó de inmensa popularidad en las primeras etapas de su carrera como ídolo de las adolescentes, con éxitos tales como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Young Guns (Go For It)" y "Freedom".