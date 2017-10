Representante de Björk la respalda en acusación de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace una semana, la cantante Björk calificó al director de cine Lars von Trier de "abusador" tras haber trabajado con él en la cinta "Bailarina en la oscuridad".



La intérprete hizo sus descargos en Facebook refiriéndose al realizador como el "danés" y no por su nombre. La islandesa detalló que el cineasta intentó abusar de ella mientras rodaban la cinta "Bailarina en la Oscuridad" ("Dancer in the Dark", título original en inglés).



Rápidamente von Trier salió a desmentir lo comunicado por la también actriz, pero esta vez fue el manager de Björk el que se refirió a lo ocurrido. Derek Birkett también se explayó por redes sociales y a través de una declaración, acusó a Lars von Trier de "abuso físico y verbal" contra la intérprete de "All is full of Love".



"He trabajado con Björk desde hace más de 30 años y jamás he realizado siquiera una declaración o entrevista con respecto a nuestro trabajo juntos”, escribió Birkett.



“Pero en esta oportunidad es diferente”. "He leído las mentiras escritas por Lars y su productor Peter sobre Björk y me siento en la obligación de hablar al respecto y dejar todo en orden.



Durante estos 30 años, el proyecto de Bailarina en la Oscuridad ha sido la única oportunidad en que ella ha caído con un colaborador”, agrega.



"Esto fue resultado de los directores en curso, con abusos irrespetuosos tanto físicos como verbales, que continuaron luego que Björk y yo demandamos para que dejara de comportase de esa manera.



Björk completó el lme por respeto a los actores y quienes estuviesen involucrados. Me siento comprometido en hablar en apoyo a Björk con respecto a su terrible experiencia al trabajar con Lars Von Trier, y apoyo lo que ella declaró en un 110%", enfatizó en el comunicado.



En cuanto la cantante realizó las acusaciones, el productor Peter Aalbæk Jensen rechazó lo dicho por ella. "Por lo que recuerdo, nosotros fuimos las víctimas. Esa mujer era más fuerte que Lars von Trier, nuestra firma y yo. Lo discutía todo", añadió.



Hasta el momento, el responsable de cintas como "Dogville" (2003) y "Nymphomaniac" (2013) no se ha pronunciado respecto a lo desclasificado por el representante de la artista.