Alice Glass revela abuso sexual de Ethan Kath en Crystal Castles

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las denuncias de acoso sexual han demostrado funcionar como efecto dominó. Luego de que se destaparan las primeras acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, han caído con él diversos abusadores del mundo del cine como su hermano Bob Weinstein y el productor Chris Savino de Nickelodeon.



También Kaya Jones, ex miembro de las Pussycat Dolls denunció que la banda era un círculo de prostitución y así las acusaciones suman y siguen, algunas de ellas se han publicado bajo la etiqueta de #MeToo (#YoTambien) por iniciativa de la actriz Alyssa Milano para vislumbrar la magnitud del problema.



"El impulso que han creado recientemente las muchas mujeres valientes que se han abierto sobre sus propias historias me ha inspirado a ser directa, a cualquier costo", expresó Alice Glass, ex miembro de la banda Crystal Castles a través de un mensaje en su página web.



Glass perteneció a la banda canadiense de música electrónica-experimental durante 11 años. Al abandonar el proyecto, en 2014, se justicó "por razones profesionales y personales", las que hoy nalmente son reveladas.



"Conocí a Ethan Kath (Claudio Palmieri) cuando estaba en el 10° grado. La primera vez que se aprovechó de mí fue cuando tenía alrededor de 15 años.



Era 10 años mayor que yo", narra el mensaje escrito por Glass, quien asegura que entonces muchas de sus amigas también habían sido abusadas por hombres mayores por lo que normalizó la situación, "yo era joven y lo percibí como una estrella de rock local".



La cantante asegura que Kath la forzó a dejar sus estudios, minimizó el aporte de Glass en Crystal Castles, se río cuando un productor musical abusó de ella frente a él y que luego comenzó la violencia física "él me sostuvo por una escalera y amenazó con tirarme.



Me levantó sobre sus hombros y me tiró sobre el concreto", dice. Además narra abusos sicológicos: "Controló todo lo que hice. No se me permitió tener mi propio teléfono o mi propia tarjeta de crédito [...] Me obligó a tener relaciones sexuales con él, dijo, ya no me permitirían estar en la banda".



Kath negó las afirmaciones de Glass, enviando una respuesta a través de su abogado al medio musical Pitchfork.



"Estoy indignado y herido por las recientes declaraciones hechas por Alice sobre mí y nuestra relación anterior. Su historia es pura ficción y consulto a mis abogados sobre mis opciones legales.



Afortunadamente, hay muchos testigos que pueden y confirmarán que nunca fui abusivo con Alice", dice.



Crystal Castles estaba de gira con el álbum "Amnesty" (2016) y tuvo que cancelar las fechas restantes a raíz de las acusaciones de Glass.