"Kingsman" destrona a "It" en la taquilla

NUEVA YORK, EU(AP )

"Kingsman: The Golden Circle" quedó un poco por debajo de las expectativas pero a pesar de esto logró destronar a la exitosa cinta de terror de New Line "It" en la taquilla norteamericana.



La continuación a la cinta de espías de Fox de 2015 "Kingsman" debutó con 39 millones de dólares, de acuerdo con cifras finales divulgadas el lunes. La película costó 104 millones de dólares, a pesar de esto la cifra que recaudó fue un poco mejor que los 36 millones del estreno de la original hace dos años.



Tras dos semanas en el primer puesto de taquilla, "It" descendió al segundo lugar con 29,7 millones.



La venta de boletos fue decepcionante para "The Lego Ninjago Movie" de Warner Bros., que se estrenó con 20,4 millones. Se trata de la segunda película derivada de "Lego Movie" del año, tras "The Lego Batman Movie", lo que posiblemente afectó el resultado de "Ninjago".



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. "Kingsman: The Golden Circle", 39 millones de dólares

2. "It", 29,7 millones

3. "The Lego Ninjago Movie", 20,4 millones

4. "American Assassin", 6,2 millones

5. "mother!", 3,2 millones

6. "Home Again", 3,2 millones

7. "Friend Request", 2 millones

8. "Stronger", 1,6 millones

9. "The Hitman's Bodyguard", 1,6 millones

10. "Wind River", 1,2 millones