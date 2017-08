Desalojan a hijo de Juan Gabriel de la casa del divo

(SUN)

El hijo del finado cantante Juan Gabriel fue desalojado por la policía de la vivienda en la que creciera su padre, apenas unas horas después de que intentara tomar posesión legal de la vivienda.



Alberto Aguilera Jr, había anunciado que realizaría un homenaje al Divo de Juárez, en el cual permitiría el acceso controlado a la residencia ubicada en las calles 16 de Septiembre y Colombia de esta frontera, en la que descansan las cenizas de su padre.



Según declaró a la prensa local, desde hace meses un juez le concedió la posesión de inmueble, y decidió que era el momento de ocuparlo. Sin embargo, tras ingresar al sitio rompiendo las cadenas la casa fue rodeada por policías municipales, quienes dialogaron desde el exterior con Aguilera Jr. y luego le pidieron que saliera, a lo cual este accedió, según asentó en sus declaraciones.



Tras encontrarse en el exterior, los oficiales se apostaron en las puertas y le hicieron saber que tenían órdenes expresas del alcalde Armando Cabada de no permitirle volver a ingresar.



Ante esos hechos, el hijo del famoso artista fallecido el 28 de agosto del año pasado en California, acudió ante la Fiscalía del estado a interponer una denuncia en contra del alcalde Cabada, a quien acusa del delito de Despojo.



En dicha residencia Juan Gabriel pasó parte de su infancia ya que su madre trabajaba ahí como servidumbre. Pero, cuando el Divo logró la fama la adquirió para su familia, incluso en algún momento instalo ahí su estudio de grabaciones.



El vocero de la Policía Municipal, Arturo Sandoval, confirmó la intervención de integrantes de la corporación. De acuerdo con el portavoz se atendió una llamada a los números de emergencia sobre una irrupción al inmueble en cuestión, al percatarse que los candados fueron forzados los agentes pidieron a Alberto Aguilera Jr que presentara algún documento que acreditara la legal posesión, y al no contar con dicha documentación se procedió a pedirle que desalojara.



“Yo no quiero vivir ahí, quiero que se respete la casa de mi papá, como debe ser, mi papá quiso hacer un museo, tiene que así, no para venta, es para la gente, para el público de mi padre como lo ha querido él y así lo voy a seguir peleando”, sostuvo Aguilera, quien en las pocas horas que permaneció al interior montó un altar en recuerdo de su padre.



El ayuntamiento anunció un desfile y una espectáculo musical los días domingo y lunes, en el exterior de la vivienda, justo en el sitio en el que hace un año se congregaron 350 mil personas tras la muerte del cantante.