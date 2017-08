Julián Figueroa contrae matrimonio

Empezamos una nueva etapa que significa el resto de nuestras vidas, se que me amas y te amo, estoy segura de que nuestro amor nos va a hacer muy felices a nosotros y a José Julián ♥️ #justmarried #teamo #miesposoguapo #imeyjulian

A post shared by Ime Tuñón🙈🙊🙉 (@imetunon) on Aug 24, 2017 at 7:53pm PDT