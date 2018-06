Alfredo Adame quiere que expulsen a Laura Bozzo de México

(GH)

El actor mexicano pide que se unan a su petición de que se le aplique el artículo 33 a Laura Bozzo, tras mantener una violenta discusión con ella.



En días pasados Alfredo y Laura tuvieron una discusión en la que la peruana expresó que le causan repulsión los actores que se convierten en políticos de la noche a la mañana, por lo que Adame se sintió agraviado y ahora pide a la comunidad que se una a su petición.



“Si nos unimos los actores le aplicamos el 33, que la corran del país porque solo ha traído vergüenza”, expresó Adame, quien es candidato a alcalde de Tlalpan por el Partido Verde Ecologista de México.



Asimismo, el mexicano dejó claro que no ha hecho nada incorrecto como para causarle repugnancia a una persona.



“No apesto, no he violado a un niño, no he matado, no he vendido drogas, no veo por qué le tenga que provocar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho es puras cosas asquerosas, puros programas asquerosos, continuó”.



Al respecto, usuarios de las redes sociales se unieron a la postura del actor y empezaron a atacar a Laura.