Algunas incongruencias en la bioserie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El capítulo diez de la serie de Luis Miguel generó no sólo reacciones por la manera en que se retrató su ruptura con Roberto Palazuelos, también "saltaron" algunos detalles del contenido que parecen incongruentes:



- Se supone que en una parte de la historia estamos en 1989, o al menos en este capítulo no hubo una actualización en cuanto al año que se relata y Luis Miguel habla del disco "20 años", que se estrenó el 20 de mayo de 1990.



-Su amigo Roberto Palazuelos habla de su debut en las telenovelas, el cual ocurrió en la vida real en 1989 en "Mi segunda madre", pero él relata una escena en donde le ponen una bomba en el coche. Se refiere entonces a la telenovela "Muchachitas", que se estrenó hasta 1991.



- Luis Miguel acude al Festival de San Remo en 1985, pero se dice que no tuvo tanto éxito; sin embargo, quedó en segundo lugar de la competencia y cuando no causó tanto revuelo fue un año antes, cuando se presentó en la televisión italiana.



- También se dice que su mamá, Marcela Basteri, le consigue para esa presentación en San Remo una portada en la revista italiana "Ragazzi In", pero Luis Miguel ya había aparecido en la publicación en agosto de 1984.



- En la fiesta de disfraces, Fede de la Madrid está disfrazado al estilo de los espartanos de la película "300", que se estrenó hasta el 2005.



El capítulo 10 mostró algunos problemas entre Luis Miguel y Palazuelos, así como la visita del cantante a un psiquiátrico para tratar de encontrar a su madre, Marcela Basteri.