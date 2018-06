Emily Ratajkoski 'incendia' instagram con bikini de leopardo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El verano está a la vuelta de la esquina y con el vendrán las celebridades usando sus bañadores favoritos. Y para muestra Emily Ratajkoski, quien hace unos días volvió a 'incendiar' instagram debido a que compartió una fotografía en donde además de presumir una espectacular figura, dio una lección de estilo para el verano.



Una de las piezas esenciales en el guardarropa femenino es un traje de baño. Ya sea bikini, leotardo o con cuello halter, siempre debemos de tener uno para cualquier ocasión.



Pero, ¿qué hay de los colores? Sencillo, entre más sólidos sean serán perfectos para llevarlos a donde sea y a cualquier hora del día. No obstante, nuestra modelo favorita nos enseñó que no hace falta tener un traje de baño básico para lucir increíble, pues el bikini de leopardo de "EmRata" se coloca como el favorito de la temporada.



No importa cómo lo lleves, el punto es que el estampado sea de animal print. Esto le dará a tu look un aspecto más sexy y atrevido, sin dejar de lado la sofisticación y elegancia. Puedes combinarlo con joyería dorada para darle un toque aún más glamoroso. Si tu personalidad es más discreta, procura llevar algún detalle ya sea en tus accesorios u opta por elegir el top en este print.