Bebeshita ventila oscuro pasado de Vanda

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Daniela Alexis mejor conocida como 'La Bebeshita' siempre ha sido una mujer polémica en el programa 'Enamorándonos', aunque también demostró que fuera del show puede generar controversia.



Y es que la "amorosa" destrozó a quien fuera una de sus mejores amigas en el pasado: se trata de "Vanda", quien hace unas semanas regresó al programa para encontrar de nuevo el amor, pero "Bebeshita" no la recibió de buena manera en el reality, al grado de no cederle cámara.



Prueba de ello fueron los comentarios que hizo sobre "Vanda" y describió cómo era la convivencia que tenían en el pasado, en un video que retomó la página Chismes "Enamorándonos VIP".



"Porque no soporto estar con una persona tan drogadicta, tan alcohólica, que pase mis celulares a personas desconocidas, que golpeé mi coche cuando ya está alcohólica, que golpeé a la gente cuando se pone mal, cuando roba y esa persona es ‘Vanda’; yo no puedo estar con ‘Vanda’ a lado, la conozco desde hace siete años, siete años que han sido una tortura", expresó la ex participante del reality "Enamorándonos".



Cabe recordar, que Daniela Alexis, "Bebeshita", salió del conocido programa cuando, en plena transmisión en vivo, levantó la voz a la conductora titular del programa, Carmen Muñoz.



Carmen, a su vez, mandó que sacaran a la joven del foro, por su impertinencia ante las cámaras.