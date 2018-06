Zuria Vega apoya a su "Chema"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

A Zuria Vega no le preocupa que su esposo, Alberto Guerra, encarne al narcotraficante "Chema" Venegas en la serie "El Señor de los Cielos", ya que entiende que se trata de un personaje ficticio. Sin embargo, sabe que su pareja enfrenta un desafío al sustituir a Mauricio Ochmann en el proyecto.



"No es un reto fácil cuando otra persona hizo un personaje tan bien como lo hizo Mauricio. Uno respeta, también hay que respetar al público y ver cómo lo reciben. Alberto es súper ligero, él está haciendo un personaje, a su manera, respetando muchísimo el trabajo que hizo Mauricio", afirmó la actriz.



La hija del fallecido Gonzalo Vega, aplaudió que su marido se mantenga tan activo dentro de la actuación.



"Ahora viene la segunda parte de Ingobernable, que se estrena en septiembre, y creo que, para él, es una plataforma padrísima. Me da mucho gusto que se involucre en este proyecto, su carrera está creciendo a pasos agigantados".



En tanto, ella disfruta interpretar a Julieta Aguilar en la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia, donde compartirá créditos con su hermano, Gonzalo Vega Jr.



"Mi hermano ha sido de lo mejor, para mí, en esta temporada. Estamos juntos todo el tiempo, él tiene un carácter padrísimo, entonces se ha integrado muy bien con todos", adelantó.



En cuanto al anuncio de la separación de su hermana Marimar de Luis Ernesto Franco, en mayo pasado, luego de dos años de casados, Vega aseguró que siempre estará ahí para apoyarla.



"Somos familia, son procesos duros, lentos; pero, bueno, la vida sigue, es muy fuerte, está muy bien. En estos momentos, lo único que debemos hacer es respetar y estar con ella".