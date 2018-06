Enrique Iglesias llama "Superheroína" a Anna Kournikova

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Enrique Iglesias aseguró que aunque disfruta su paternidad y que aunque no es fácil el ser padre de un par de gemelos, el mérito del cuidado de sus hijos es de su pareja, Anna Kournikova, reportó El País.



En una entrevista para la emisora KTUphoriaen, el cantante comentó que muchas veces le han preguntado sobre cómo se organiza con dos bebés al mismo tiempo, ya que de por sí es difícil adaptarse a uno.



"Lo que suelo contestar es: ‘No me preguntes. La madre es la verdadera superheroína. Mi primera vez han sido gemelos, así que no sé la diferencia entre tener uno o dos a la vez’", dijo Iglesias.



El intérprete de "Bailando" comentó que su prioridad es ser un buen padre, y darle una buena educación a sus hijos, así como crear un balance entre el tiempo que le dedica a su trabajo y a su familia.



Iglesias comentó que su relación con la modelo, con quien ya lleva 17 años de pareja, ha logrado llevar una vida bastante normal a pesar de que los dos son personajes públicos.