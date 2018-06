Demi Lovato se disculpa con su mamá

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Demi Lovato ofrece disculpas a su mamá, a su papá y a sus fans a través de su nueva canción, con la cual sorprendió a sus seguidores en internet.



El emotivo tema "Sober" (Sobria) habla sobre su lucha contra las adicciones.



"Mamá, perdón, no estoy sobria ahora. Papá, por favor perdóname por tirar mis bebidas en el piso. A los que nunca me dejaron, ya pasamos por esto y lo siento, ya no estoy sobria", dice Lovato en la canción.



"Y lo siento por los fans que perdí y que me vieron caer de nuevo", agrega.