Prohíbe EU ingreso de un sirio nominado al Óscar

WASHINGTON D.C. (AP)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos decidieron prohibir el ingreso de un cinematógrafo sirio de 21 años cuya cruda cinta sobre la guerra civil en su país, The White Helmets, fue nominada a un Premio de la Academia.



De acuerdo con correspondencia interna del gobierno de Donald Trump a la que The Associated Press tuvo acceso, el Departamento de Seguridad Nacional decidió de último minuto impedir el viaje de Khaled Khateeb hacia Los Ángeles para presentarse en la ceremonia de los Oscar.







Khateeb tenía programado llegar el sábado a esa ciudad a bordo de un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul. Pero sus planes fueron frenados luego de que las autoridades estadounidenses reportaron el hallazgo de "información adversa" relacionada con él.



La información adversa es una categoría amplia que puede incluir de todo, desde vínculos con terroristas hasta irregularidades en el pasaporte. Al pedírsele un comentario al respecto, Gillian Christensen, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que "se requiere un documento válido de viaje para viajar a Estados Unidos".



The White Helmets, un documental de 40 minutos que está en Netflix, ha sido nominado a Mejor Cortometraje Documental. Si la cinta gana el Oscar, el premio sería para el director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara. Khateeb es una de tres personas a las que se les da crédito por la cinematografía; Franklin Dow es el director de fotografía.



La película se enfoca en los rescatistas que arriesgan su vida para salvar a los sirios afectados por la guerra civil. Muchos de los miembros del grupo han sido muertos por las fuerzas aéreas del presidente sirio Bashar Assad. El grupo también fue nominado al Premio Nobel de la Paz el año pasado.



A Khateeb se le había emitido una visa para que acudiera a la ceremonia con las mayores estrellas de Hollywood. Pero las autoridades turcas lo detuvieron esta semana, de acuerdo con correspondencia interna del gobierno estadounidense.



No se dieron explicaciones en esa correspondencia sobre por qué lo detuvo Turquía.