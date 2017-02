A pesar de polémica, Maluma canta "4 Babys" en Viña del Mar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El colombiano concluyó su presentación en el festival musical de Chile, cantando el polémico tema.



El auditorio coreó a todo pulmón; sin embargo, las críticas no han parado.



“Si la gente lo pide hay que dárselo. Ustedes son los que mandan Viña”, fueron las palabras previas de Maluma antes de interpretar la cuestionada canción.







No le importó nada, era la tercera vez que el público lo pedía a gritos y estaba finalizando el show.



Por eso hizo oídos sordos a la petición de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos, quienes pedían no la cantara ya que “ni el humor, ni el canto, ninguna expresión artística o de espectáculo, puede dar espacio a discursos misóginos”.