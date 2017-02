Legend y Miranda ensayan los números musicales de los Óscar

LOS ANGELES(AP )

Lin-Manuel Miranda fue el protagonista de los ensayos de los Óscar el viernes. Cantó un tema de "La La Land", posó como John Travolta en "Saturday Night Fever", invocó un monologo de Billy Crystal en una ceremonia de la década de 1990 y regañó a su padre desde el escenario por encender la luz de su celular.El creador del musical " Hamilton " se unió a Sting, Justin Timberlake y John Legend en una jornada de ensayos en el Dolby Theatre de Hollywood. Miranda está nominado al Oscar por "How Far I'll Go" de la película de animación "Moana". Timberlake opta al premio por "Can't Stop the Feeling" de "Trolls", mientras que Sting interpretará su canción "Jim: The James Foley Story" y Legend hará lo propio con dos de los temas de "La La Land".Vestido con un suéter deportivo con el lema "Ensayar es la mejor parte", Miranda cantó algunos versos de "City of Stars" antes del inicio del ensayo."¡No puedo sacármela de la cabeza!", dijo.Más tarde, llamó la atención a su padre desde el escenario."Luis Miranda, apague su luz. Puedo verla desde aquí", dijo el ganador de premios Grammy, Emmy y Tony, de 37 años, por el micrófono.Si se lleva el Oscar el domingo, Lin-Manuel Miranda será el miembro más joven del club EGOT (las siglas de los cuatro principales premios del mundo artístico). En la gala actuará con Auli'i Cravalho, de 16 años, que pone voz al personaje de "Moana".