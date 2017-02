Obama vuelve a Broadway para ver "The Price"

NUEVA YORK(AP )

La familia Obama no puede dejar de ir a Broadway.El expresidente Barack Obama y su hija Malia Obama fueron sorprendidos el viernes en la revisión de "The Price", de Arthur Miller. La obra está protagonizada por Danny DeVito, John Turturro, Tony Shalhoub y Jessica Hecht se representa en el American Airlines Theatre.En "The Price", un policía siente como se le pasó la vida mientras cuidaba a su padre, ahora muerto. Él y su hermano deben reencontrarse para vender las pertenencias de su progenitor.Los Obama visitaron Broadway en varias ocasiones durante su presidencia, especialmente para ver " Hamilton ", "A Raisin in the Sun" y "Joe Turner's Come and Gone". Otros miembros de la familia también presenciaron "Memphis", "Kinky Boots", "Spider-Man: Turn Off the Dark", "Sister Act", "The Trip to Bountiful", "Motown the Musical" y "The Addams Family".