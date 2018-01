Fonsi hace música en honor a la mujer

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El reggaetón ha sido estigmatizado por sus letras y lo que dice a la mujer, y para Luis Fonsi esto significó la oportunidad de hacerlo desde una perspectiva llena de respeto, acercándose precisamente a mujeres que le dieran su punto de vista.



En entrevista, el puertorriqueño ahonda sobre su fuente de inspiración en la música, su gusto por la salsa y José José, y que la mujer siempre ha tenido un papel importante.



"El 95% de las canciones que he escrito en estos 20 años han sido con una mujer, porque para mí es sumamente importante tener el punto de vista de la mujer y su delicadeza. Como casi siempre estoy hablando de amor, sea de alguna manera un punto de vista más sensual como ‘Despacito’ o más divertido como ‘Échame la culpa’ (su tema con Demi Lovato), siempre tener ese punto de vista de la mujer es importantísimo porque se lo estoy cantando a ellas", afirmó.



Luis Fonsi resalta que su respeto y amor hacia la mujer logra que, al momento de componer o de entrar al estudio de grabación, su mente nunca entre en conflicto.



"Nunca he tenido que luchar con mis letras porque no nace en mí, no me identifico con cantar algo que no me nace. Con ‘Despacito’ sí, quizás es uno de los temas más sensuales que he grabado, pero desde un principio lo hicimos con mucha delicadeza, poesía, respeto y elegancia. Creo que ese fue el éxito de la canción".



Fonsi afirmó que fue la música que escuchaba su padre la que le marcó desde temprana edad la línea que quería seguir a lo largo de su carrera, fusionando sonidos que transitaran entre la balada y hasta la salsa, haciendo espacio incluso para la música de "El Príncipe de la Canción".



"Bien adentro soy salsero, yo me crie escuchando salsa porque era lo que escuchaba mi papá. Escuchaba El Gran Combo, Héctor Lavoe y a José José, esas eran las dos caras de la música en mi casa cuando yo era un bebé. De ahí sale un poquito esa vena y esa lágrima en la garganta".



Fonsi, quien tiene tres nominaciones en la próxima entrega de los Grammy, a celebrarse el 28 de enero, adelantó que interpretará "Despacito" en compañía de Daddy Yankee y destacó la importancia de poderla presentar sobre ese escenario.



"Es un buen momento para poner a la música latina en un buen espacio a nivel mundial, y yo quiero ser parte de ese movimiento. Poder presentar una canción en español en los Grammy, hacerlo en Nueva York, todo el momento que estamos viviendo y básicamente un año después, estar nominados en categorías en la que canciones en español han sido nominadas y ninguna ha ganado en la historia de los Grammy, ya de por sí es un logro y estoy agradecido que la academia la nominara y nos esté dando este espacio para cantarla".