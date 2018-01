Frida Sofía denuncia fraude

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Mediante un video de Instagram y hasta las lágrimas, Frida Sofía denunció el supuesto fraude del que fue objeto por un hombre al parecer llamado Juan Madrigal.



La hija de Alejandra Guzmán explicó que ella realizó un diseño web del plan nutricional que ella sigue para venderlo por Internet, pero esta persona lo robó y lo difundió en redes sociales de manera gratuita como posible venganza.



"La verdad es que más que coraje estoy… siento vergüenza, pues porque las personas que compraron el plan y ahorita si ingresan a mi página está gratis", dijo la joven fitness en el primero de los clips.



Según una conversación que compartió de WhatsApp, en la que aparentemente habla con un hombre llamado Juan Madrigal, él le advierte lo que le hará: "Estoy difundiendo tu plan gratis por todo Internet. Tú me arruinas. Yo te arruino. Nipo Nutri Gratis", le escribió el desconocido.



A lo que ella respondió: "Gracias, me aseguraré de mantener esto. Tengo todos los derechos. Solo espera. Arruíname todo lo que quieras".



Hubo comentarios a favor y en contra de Frida Sofía. Ella se limitó a decir que hay quienes piensan que no necesita dinero: "Pero la verdad es que yo me independicé y yo pago por mis cosas".