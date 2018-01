Se lo 'cargó el payaso' en EU por acosador sexual

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un famoso artista de circo conocido como "Grandma the clown/ La Abuela Payaso", renunció a su puesto en el Big Apple Circus luego de acusaciones de que había presionado a una trapecista de 16 años para posar desnuda en unas fotografías.



El presidente del circo Neil Kahanovitz, dijo al "New York Times" que el payaso de 65 años de edad, de nombre Barry Lubin, ofreció su renuncia en fechas pasadas luego de que la víctima declaró sobre lo sucedido.



Lubin aparecía como "Grandma the clown" con una peluca, perlas y un vestido rojo y era conocido por millones. El "Times" lo describe como "uno de los más venerados artistas de circo de Estados Unidos".



En un comunicado emitido por su abogado, Lubin ofreció disculpas por su conducta, aceptando que los alegatos de mala conducta sexual eran ciertos y que tomaba total responsabilidad por lo sucedido.



La joven víctima dijo que los hechos sucedieron durante la temporada del circo en 2004 en Nueva York.



El circo recién terminó una temporada de tres meses en el Lincoln Center en Nueva York y se preparaba para abrir más presentaciones en una ciudad de Georgia.