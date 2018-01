'No debe existir el abuso en ninguna de sus formas', dice Paty Cantú

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"He tenido la fortuna de siempre ser bastante perrucha, de marcar una línea, las veces que alguien ha llegado a hacer alguna cosa indebida alzo la voz inmediatamente", dice Paty Cantú cuando se le pregunta su opinión respecto a las denuncias de acoso en la industria del cine hollywoodense.



"Todos hemos estado en situaciones no óptimas, incómodas", recalca. Para ella el trabajo y el sueldo deben ser equitativos y meritorios entre hombres y mujeres.



"No debe existir el abuso en ninguna de sus formas, no está bien que uno lo aguante. Opino que cada segundo que pasa en la tierra es un segundo de más conciencia, de que tenemos voz, es muy difícil lo que ha estado saliendo a la luz los últimos meses pero también es muy positivo que no haya más silencios respecto a la injusticia, al abuso".



La cantante y autora de los discos "Drama Queen" y "Corazón Bipolar" prepara actualmente la gira de su álbum "333" un número que tiene gran significado para ella.



"Empiezo muy contenta el año, con una mentalidad muy distinta a la que jamás he tenido como mujer por las cosas bonitas que pasaron en la música el año pasado para mí, porque hice el proyecto de mi vida y lo muestro en este 2018. Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque se llama '333', trae a personajes de todo el mundo y de todos géneros musicales", señaló.