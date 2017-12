El legado de Chaplin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En las seis décadas que Charles Chaplin le dedicó al cine, diversos y variados fueron sus trabajos.



Corto, medio y largometraje, para Chaplin no importaba el tamaño del filme, tampoco lo era el género, pasó de la comedia de pastelazo a los dramas de la misma manera.



Fueron más de 100 los trabajos que realizó en la gran pantalla, algunos con más popularidad que otros, pero hubieron algunos trabajos que pese a no ser tan conocidos en su filmografía, fueron vitales para construir la leyenda que hoy a 40 años de su muerte representa el nombre Charles Chaplin.



Aquí un pequeño repaso por 20 de sus películas que definieron la carrera del actor, productor, director y guionista británico.



Desde su primera aparición en pantalla siendo un simple actor de reparto en Making a living (1914), hasta el último de sus trabajos, cuando despojado de su icónico personaje Charlot, dio vida a un actor veterano que es desplazado por las nuevas generaciones en Candilejas.



ANTOLOGÍA DE SU CINE



MAKING A LIVING (HACIENDO POR LA VIDA, 1914). Primera cinta estadounidense en la que aparece Charles Chaplin, en ella sólo figura como actor.



KIDS AUTO RACES AT VENICE (CARRERAS SOFOCANTES, 1914). En este cortometraje de apenas seis minutos, Chaplin personifica por primera vez a su icónico vagabundo Charlot.



TWENTY MINUTES OF LOVE (CHARLOT DE CONQUISTA, 1914). Es el primer trabajo que dirige Chaplin y en él Charlot es un ladrón. El filme se llama así por que tiene una duración de 20 minutos.



HER FRIEND THE BANDIT (LADRÓN ELEGANTE, 1914). Charlot se hace pasar por un aristócrata a pesar de ser pobre. Es de las pocas películas de Chaplin de las que no existe una copia.



INMIGRANT (CHARLOT EMIGRANTE, 1917). Valorada como “cultural, histórica y significativa” por la Biblioteca del Congreso de EU y seleccionada para preservación en el National Film Registry, se consideró antiamericanista.



THE ADVENTURER (CHARLOT, PRESIDIARIO 1917). Último trabajo de Chaplin con estudios Mutual antes de trabajar con First National, con quien hizo sus trabajos más populares.



A DOG’S LIFE (VIDA DE PERRO, 1918). La primera cinta de Chaplin con First National. Es una de las cintas más criticadas por su sentimentalismo, pero de las más recordadas. Es la primera en la que hay un perro.



SHOULDER ARMS (¡ARMAS AL HOMBRO!, 1918). Fue la primera película de Chaplin con toques bélicos. Este trabajo en el que Chaplin es un soldado fue estrenado sólo tres semanas después de haber nalizado la Primera Guerra Mundial.



THE KID (EL CHICO, 1921). Chaplin combinó comedia y drama. Charlot encuentra a un niño abandonado al que cuida y protege. El filme está inspirada en la niñez de Chaplin y la pérdida de uno de sus hijos.



THE PILGRIM (EL PEREGRINO, 1923). En la película interpreta a un ladrón que para escapar de la policía se disfraza de reverendo. Última colaboración entre el actor y la actriz Edna Purviance.



A WOMAN IN PARIS (UNA MUJER EN PARÍS, 1923). Es uno de los trabajos más dramáticos de Chaplin que pese a recibir excelentes críticas, tuvo una pésima taquilla, siendo uno de sus descalabros fílmicos más conocidos.



THE GOLD RUSH (LA QUÍMERA DE ORO, 1925). Uno de sus trabajos más conocidos en el que Charlot es un vagabundo que está atraído por la fiebre del oro. Recibió dos nominaciones a los Premios Oscar: Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora.



THE CIRCUS (EL CIRCO, 1928). Con este filme, Charles ganó un Oscar. Es la séptima película de mayor recaudación de la época con ingreso de 3.8 mdd. Durante la lmación, Chaplin se divorció y su madre murió.



CITY LIGHTS (LUCES DE LA CIUDAD, 1931). Ocupa el lugar 11 dentro de las 100 mejores películas de todos los tiempos escrita. La historia narra el amor de un vagabundo por una florista ciega, quien cree que el hombre es millonario.



MODERN TIMES (TIEMPOS MODERNOS, 1936) Crítica a La Gran Depresión. La cinta hace hincapié en la forma en que el capitalismo quita la humanidad a los trabajadores.



MONSIEUR VERDOUX (1947). Una de sus grandes obras maestras. Historia agridulce en la que Chaplin se muestra viejo y sin su entrañable personaje del vagabundo. Es su segunda película hablada con un guión de Orson Wells.



THE GREAT DICTATOR (EL GRAN DICTADOR, 1940). Primer fiklme sonoro que realizó y el de más éxito en Hollywood. Cuando estrenó, EU y Alemania estaban en paz, pero la película era una sátira al nazismo y al fascismo que imperaba en aquellos años.



LIMELIGHT (CANDILEJAS, 1952). Película de tintes autobiográficos situada en Londres en la Primera Guerra Mundial, donde un alcohólico (Chaplin) acoge a una joven atormentada. Su personaje es reflejo de él, al hablar de la decadencia de un actor viejo, desbancado por los jóvenes.



A KING IN NEW YORK (UN REY EN NUEVA YORK, 1957). La cinta más polémica de Chaplin. Hizo este trabajo exiliado, con su personaje del Rey Igor Shahdov, criticó la persecución anticomunista del senador Joseph McCarthy.



THE FREAK (1966-1975). Película inacabada. No hay metraje conocido de esta cinta, Se dice también que el guión del filme está custodiado en Suiza.