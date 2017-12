Para ver mientras comes recalentado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde la visión de diferentes cineastas y actores, nos muestran distintas aventuras que pueden vivirse en Noche Buena y Navidad, ya sea con toques de comedia, acción, fantasía, y más; y en su mayoría, dejan una moraleja que se relaciona con la unión familiar y el verdadero significado de estas festividades.



Mañana que se disfrute del famoso “recalentado” de la cena navideña de anoche, EL IMPARCIAL te muestra cuáles son las películas y especiales de Navidad que pueden disfrutarse a través de la plataforma Netflix.



El extraño mundo de Jack (1993)



De la mente creativa del cineasta Tim Burton, “El Extraño Mundo de Jack” combina lo mejor del Halloween con la Navidad.



Cuando Jack Skellington, conocido como el “Rey Calabaza” se aburre de la terrorífica festividad, descubre las maravillas de la navidad y decide festejarla.



Sin embargo, su visión y espíritu son totalmente diferentes, por lo que en vez de hacerla una época de alegría, se convierte en toda una pesadilla antes de Navidad.



Santa Cláusula (1994)



Tim Allen encabezó el elenco de una de las historias más innovadoras de la Navidad.



La primera parte de esta trilogía se encuentra en Netflix, donde el público puede reír y conmoverse con la historia del publicista que, accidentalmente, mató a Santa Claus cuando éste se encontraba en su casa.



Según las reglas, ahora él deberá ser el nuevo Santa Claus y ahora deberá adaptarse en su nuevo papel para cumplir sus responsabilidades.



El Expreso Polar (2004)



Esta película animada conmovió al público al narrar cómo un niño llamado Billy deja de creer en Santa Claus. Durante la Noche Buena, un misterioso tren con destino al Polo Norte hace parada afuera de su casa.



Billy decide abordarlo y junto a otros niños, tendrá la oportunidad de visitar al viejo bonachón para poder recobrar su fe en él.



Mi Pobre Angelito 1 y 2 (1990 y 1992)



Uno de los clásicos más divertidos de Navidad. La historia de cómo Kevin McCallister es olvidado por su familia cuando salió de casa para irse de vacaciones se disfruta por todas las generaciones que no evitan reírse de cómo el niño de ocho años, interpretado por Macaulay Culkin en 1990 (primera parte) y 1992 (secuela), se las ingenia para ahuyentar a dos ladrones que pretenden hacer de las suyas durante las fiestas.



El Grinch (2000)



Jim Carrey protagonizó uno de los filmes más aclamados de esta época del año. Basado en el cuento Dr. Seuss “How the Grinch stole Christmas”, cuenta la historia del ogro verde que vive a las afueras de Villa Quién y odia la Navidad.



Al no poder soportar más sus nervios, decide que debe vengarse de los habitantes del pueblo, por lo que idea un plan para robar los regalos navideños durante la Noche Buena.



The Muppets Christmas Carol (1992)



Uno de los clásicos navideños favoritos del público es “Cuento de Navidad” de Charles Dickens, y no pudo existir mejores intérpretes para él que los Muppets, quienes recrean la historia del avaricioso Ebenezer Scrooge, que tras años de ser un cascarrabias tacaño, es visitado por los fantasmas de la Navidad que lo harán reflexionar sobre su pasado, su presente y futuro.