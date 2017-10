El Cigala: 'Omara es una diva por la gracia de Dios'

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El cantante flamenco Diego El Cigala se deshace en elogios cuando habla de Omara Portuondo, la estrella cubana octogenaria con la que actualmente realiza una gira que dice que ha resultado en todo “un aprendizaje”.



“Es diva porque por la gracia de Dios tiene que ser diva, como buena cubana y como pedazo de artista que es”, dijo El Cigala en una entrevista con The Associated Press en la Ciudad de México, donde ofrecerán conciertos juntos este miércoles y jueves en el Teatro Metropólitan.



“Es la persona más sencilla del mundo, la persona más entrañable del mundo. Le gusta una conversación con quien sea, está con quien sea, es una persona que me gusta porque es artista tocable, no intocable. Omara es del pueblo y por eso me encanta tanto”, añadió.



Ambos salieron de gira el año pasado por Europa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México durante la presentación del álbum de salsa de El Cigala, “Indestructible”. En esa ocasión los acompañó el cubano Francisco Céspedes, pero a pesar de que eran tres sobre el escenario la que terminó dando el show fue Portuondo.



“Sabes lo que pasa, cuando se tienen 86 años y esa capacidad artística no hay quien se le ponga de por medio, la experiencia es un grado”, dijo El Cigala. “La manera de cantar de ella es impresionante y a mí me alegra muchísimo que eso suceda, que podamos salir a cantar”.



Para el músico madrileño, estar en los aeropuertos, hoteles, pruebas de sonido y demás actividades de gira con Portuondo ha sido “un aprendizaje”.



“Me recuerda mucho a Bebo Valdés, son de la misma enjundia. Tienen ese mismo calibre musical, la misma edad, son de esas viejas escuelas, leyendas de las que uno no para de aprender”, manifestó. “Te hablan de Ernesto Lecuona, te hablan de Bola de Nieve, te hablan de Benny Moré, de la orquesta batanga, te hablan de cosas que a uno le hubiera gustado estar ahí”.



Así como en su momento El Cigala hizo “Lágrimas negras” con el fallecido Valdés, ahora planea hacer un disco con Portuondo y grabar un concierto en La Habana el próximo año, en el Teatro Carlos Marx, y trabajar en el estudio Abdalá de la capital cubana. También les gustaría grabar algunas piezas durante su gira en México, que además incluye paradas en Guadalajara y Torreón.



“México tiene que estar, ¡obligado, obligado! Aquí Omara tiene muchísimo tirón”, dijo El Cigala.



Su presentación incluirá boleros y son, canciones como “Te extraño” de Armando Manzanero, “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez y “Silencio”, la cual solía interpretar el finado Ibrahim Ferrer, compañero de Portuondo en el Buena Vista Social Club.



En el concierto El Cigala y Portuondo cantan a veces solos y a veces juntos. También hay espacio para la improvisación, “el duende”, cómo le dice El Cigala.



Para el próximo año el cantaor también planea grabar un álbum de música mexicana para el cual ha tomado como inspiración a Vicente Fernández, Chavela Vargas, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Manzanero. Como invitados le gustaría tener a Lila Downs, quien lo convocó para “Un mundo raro” en su álbum “Salón, lágrimas y deseo”.



“Yo creo que es el disco que toca”, dijo El Cigala sobre ese proyecto que ya le tiene “dando vueltas la cabeza”.



Más allá de la música, México es también objeto de sus pensamientos por los sismos devastadores que afectaron el centro y el sur del país en septiembre.



“Me solidarizo con su dolor y que en estos momentos tan trágicos, de tanto golpe, tan duro, una buena dosis de música nunca está de más y sobre todo para esos corazones que están tan tristes, perdieron seres queridos, me uno a su dolor”, expresó. “Amo mucho a México”.