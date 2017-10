Sergio Mayer responde y manda mensaje a Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que se suscitara un altercado entre una reportera de Ventaneando y un miembro del staff de "Sólo para mujeres", que resultó ser el hermano de Sergio Mayer, el pasado 17 de octubre, la conductora Pati Chapoy comentó lo sucedido en su programa e hizo una recomendación: "Si ese es el tipo de patán que está en Sólo para Mujeres les recomiendo no vayan, no vayan porque la agresión que recibió nuestra reportera fue desagradable, y no debemos de permitir que nadie trate así a nadie".



Al inicio de este video (minuto 3:46) se aprecia cómo la reportera de "Ventaneando" intenta hablar con Sergio Mayer Mori, éste corre hacia un automóvil y entonces aparece en escena el miembro del staff que le impide acercarse.



A través de un video, Sergio Mayer, productor de la puesta en escena dio su punto de vista de lo sucedido, lamentó la reacción de su hermano pero condenó la recomendación de Chapoy de no ir a ver "Sólo para mujeres".



“Asumo lo que la persona que protagonizó el altercado no solo es parte de el staff, sino además es mi hermano, lo que lo hace aún más delicado. La reportera lo golpeó y el camarógrafo le puso muy cerca la cámara con la luz que eso y los reporteros y camarógrafos sabemos también que es una agresión y más aún cuando no te dedicas a este medio”, explicó Mayer, quien reconoció la agresión y reprochó la agresión a las mujeres pero condenó el proceder de Chapoy



Mayer dijo que de este espectáculo dependen económicamente más de 70 familias, por lo que lamentó que la conductora antepusiera a su objetividad, sus opiniones personales.