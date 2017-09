"No quiero ser un circo", Ana Gabriel

(GH)

"No quiero ser un circo, no quiero serlo comercializado, quiero hablarlo real como es, pero no ahora", sostuvo la cantante Ana Gabriel sobre realizar una bioserie acerca desu vida.



Y es que después de "Hasta que te conocí"sobreJuan Gabriel, "Hoy voy a cambiar" deLupida D’Alessio y otras más, ella también recibió talpropuesta, pero la rechazó.



"Sihubiese una producción elegante, una producción con las verdades, aunque sea el 80 por ciento y lo demás de fantasía;sihubiera un gran productor que entendiera realmente al artista no al ser humano...""Lo mostraríasiempre y cuando fuese con elegancia, sin lamentaciones, ni mucho menos.Yo desde que nací, nací para llevar esta vida con sus pros y sus contras", recalcó.La cantante e 62 años dijo que se mostraría como artista, pero sin abrir totalmente el alma;mostraría el ser humano que es, como todos.



"Yo no soy estrella, yo soy una mujer que trabaja de cantante.Sigo siendo la misma, la hija de papás que ya no están conmigo", indicó.



Viene disco con banda



De trato amable y con un temple único, Ana Gabriel adelantó estar preparando material con banda, un proyecto con temas inéditos, pero también con otros del baúl de los recuerdos que no suele cantar en sus conciertos.



"Tengo dos años prometiendo disco, pero el trabajo no ha permitido concentrarme en el estudio, pero lo haré ya entrando el 18 (septiembre), porque creo que como público se lo merecen", consideró.



A sus seis décadas de vida, dijo ya no poder tener la misma energía de jovenpara andar de giray al mismo tiempo trabajaren el estudio.



Se salva de irma



La sinaloense tiene su residencia en Miami, ciudad que sufrió la llegada del huracán Irma y que, como muchos otros, vio afectada su vivienda.



"Yo no pude entrar a mi casa, me tuve que ir a un apartamento;no hay luz en la casa, las puertas son eléctricaspero por fuera, lo que vi, creo que esta en buenas condiciones", explicó.



Para la intérprete de "Ay amor" fue difícilver esa situación, pues sabe que es el trabajo de años, aunquemás allá de eso, señaló que no puso en riesgo su vida al salir a tiempo.



"Fue difícil porque te pones a pensar que es el trabajo de muchos años, tener tu casa, sin embargo se antepone que teniendo vida puedo recuperar la casa", finalizó.