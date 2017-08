Telenovela "Me declaro culpable" abordará tema de eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Angelli Nesma decidió que su telenovela "Me declaro culpable" aborde el tema de la eutanasia y aunque no quiso revelar qué postura tomará la historia, compartió su opinión al respecto.



"Yo sí la llevaría a cabo, prefiero morir dignamente, que en un momento dado me desconecten si tengo una enfermedad terminal y nada más me están dando vida con tubos y con respiradores y con cosas así, prefiero que me dejen morir tranquila", dijo la productora.



La historia será protagonizada por Mayrín Villanueva, Juan Soler, Daniela Castro, Irina Baeva, Sabine Moussier, entre otros. El proyecto anterior de Soler fue con Azteca, la nueva versión de "Nada personal", en la que dio vida a Raúl Rey. Ahora, el actor se manifestó su entusiasmo con este personaje y también compartió su postura respecto a la eutanasia.



"Yo estoy totalmente a favor de la eutanasia, creo que la dignidad del ser humano no puede verse afectada por leyes que no están apoyando la decisión de una persona… transitar en la vida tendría que ser una experiencia maravillosa", comentó el actor y agregó que se encuentra entusiasmado con su personaje llamado Franco.



"Él lleva el concepto de familia hasta sus últimas consecuencias y lo más importante para él es su hija y su entorno familiar, es un hombre intachable, inquebrantable, digno y orgulloso, tengo mucho paralelismo con este personaje".



Sabine también platicó de su personaje, quien señaló, está lleno de cambios y misterios. "El principal motivo de su locura es que un gran amor suyo se muere".



La historia cuenta con 92 horas que comenzarán a transmitirse a partir del 6 de noviembre a las 19:30 horas.