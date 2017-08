Juan José Origel habla sobre el pleito con Flor Rubio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El comunicador Juan José Origel está a la espera de la resolución final del pleito legal que tiene con Flor Rubio, luego de que el juez fallara a favor de la conductora en primera instancia.



"Pepillo" dijo en entrevista para el programa "Hoy" que está "al pie del cañón" con relación a todo lo que tenga que ver con el caso, y lamentó que las cosas hayan llegado hasta este punto con quien fuera su compañera laboral por varios años.



Origel comentó que ya se disculpó con Flor, y habló de lo que piensa sobre ella:



"Seguiré respetando a la señora, es una señora en toda la extensión de la palabra, madre de familia, conviví con ella tanto tiempo, es una gran hija, una gran hermana. Ni nos saludamos en el juzgado, es muy triste que por culpa de un patán haya pasado todo esto. Si no hubiera sido la traición que me hicieron no hubiera pasada nada", consideró.



Rubio demandó a Origel luego de que se filtrara un audio en el que "Pepillo" habla sobre cómo, supuestamente, Flor logró obtener sus puestos de trabajo.