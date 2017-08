Detenido un sospechoso por amenaza a concierto en Holanda

ROTTERDAM, Holanda (AP )

Las autoridades que investigan una amenaza terrorista que provocó la cancelación de una banda de rock estadounidense en Rotterdam, Holanda, detuvieron a un hombre de 22 años a primera hora del jueves.



El sospechoso fue arrestado por un equipo de la policía en la provincia de Brabant, al sur de Rotterdam, informó el portavoz Roland Ekkers a The Associated Press. El lugar exacto donde se produjo la detención no se reveló de inmediato.



El detenido es sospechoso de estar “implicado en la preparación de un ataque terrorista”, dijo el jefe de la policía de Rotterdam, Frank Paauw.



La actuación de la banda de Los Ángeles Allah-Las en Rotterdam fue cancelada el miércoles por la noche luego que las autoridades españolas alertaron a la policía holandesa de una posible amenaza contra el evento.