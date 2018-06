Adele trabaja en nuevo disco y ya se reveló la fecha de lanzamiento

(GH)

Adele lanzó su último álbum, 25, en 2015.Y después de tres años fuera del estudio de grabación, informan que está preparando un nuevo disco.Las fuentes le han dicho al diario The Sun que la cantante de Hello se ha reunido con su sello discográfico en preparación para grabar su cuarto álbum con una fecha de lanzamiento de Navidad de 2019.Según The Sun, Adele, de 30 años, tuvo una reunión sobre el proyecto a principios de este mes en las oficinas de Sony en Londres y pasará el verano escribiendo para el disco.