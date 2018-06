Rodrigo Santoro, un villano que capta la realidad

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Rodrigo Santoro dice que gracias a directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón los latinos son cada vez más importantes, sin embargo, reconoce que en términos de actores la situación es diferente.



"No hay tantos actores latinos reconocidos y premiados; por ahí está Gael García Bernal, que es buenísimo o Diego Luna, pero de ahí no hay más. Hay un largo camino que recorrer. A mí me gustaría que estuviera más abierto, estamos en camino, no me sorprendería que dentro de poco hubiera una película exitosa como la de Black Panther, pero de latinos".



Rodrigo Santoro tiene 25 años siendo actor y en la mayoría de sus personajes hay un elemento en común: tipos duros que tuvieron que sobrevivir y entrarle a los golpes. Entre algunos papeles está el que hizo para la cinta 300 o Lost.



Desde el año pasado, el brasileño es parte del elenco de la serie Westworld, que se transmite los domingos por HBO, en donde uno de los temas más importantes se centra en la violencia, aderezada con un mundo futurista y lleno de inteligencia artificial.



Según el actor, cosas como el libertinaje, la violencia o la justicia por propia mano no son cosa del pasado. "La necesidad de hablar de eso es porque nada ha cambiado, lo más interesante es que Westworld está interesado en estudiar el ambiente para la violencia, que no es gratuita, no es nada más para entretener pero sí para cuestionar, reflexionar. Porque un hombre va a Westworld… donde no hay consecuencias, y puede ser lo que quiera. Todas esas temáticas como el libre albedrío, todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana está explorado en la serie", comentó vía telefónica.



Con buen dominio del idioma español, el histrión se alegra de ser parte de la importante serie de HBO que, al igual que otras, ha logrado el aplauso de la crítica. Westworld tiene cinco premios Emmy técnicos. Su elenco, por su parte, ha logrado varias nominaciones, incluidos los Globos de Oro.



Desde su primera temporada logró llamar la atención. "Fue un suceso muy grande, pero esencialmente es el tema del que estamos hablando, es un estudio de la naturaleza humana, mezclado con la tecnología, es algo contemporáneo, lo que llama tanto la atención. Las cuestiones científicas hablan del futuro. En Westworld, me parece que es algo del presente, algo que está pasando ahorita, por eso la gente está muy conectada e interesada, porque significa mucho con todas estas temáticas", dijo.



Un brasileño ruso. Además de participar en esta serie de tv, Santoro también participó en El traductor, filme donde interpreta a un cubano que tiene que ir a Rusia como traductor en medio de la guerra fría. El brasileño logró perfeccionar su pronunciación del español y eso le abrió las puertas a otro tipo de producciones fuera de Hollywood.