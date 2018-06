Mónica Escobedo se abre paso en el stand up

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Mónica Escobedo no sabe si presumir o preocuparse. Ella es la primera mujer en América Latina que graba un especial de stand up en Comedy Central. La comediante se pregunta si no habían otras mujeres latinoamericanas con el talento para hacerlo antes que ella.



La popularidad de los comediantes que hacen stand up ya los llevó a llegar a plataformas con Netflix, pero aún ahí, la balanza de la equidad está dispareja. "Están haciendo cinco hombres por una mujer, si ves está Sofía Niño de Rivera y Alexis de Anda, ve cuántos hay más de hombres", señala Escobedo.



La también locutora dice que, a pesar de todos los llamados a la equidad entre hombres y mujeres, todavía hay muchos temas que están pendientes. "Estoy segura de que si yo fuera hombre tendría más oportunidades, estaría en más giras, aunque no digo que no haya tenido éxito, pero sé que tendría más siendo hombre. El hecho de ser mujer me deja sin tantas oportunidades".



Escobedo espera que todas las demás empresas interesadas en grabar a personalidades del stand up puedan ser más incluyentes y pueden incorporar a más mujeres porque, a decir de ella, aquellos que se dedican a hacer reír va más allá de un género, porque todos somos personas.



Escobedo iniciará con el ciclo de especiales titulados Comedy Central Presenta, que se estrena este domingo a las 22:00 horas en el canal de comedia. Titulado #EresValiente, la comediante dialogará sobre las drogas, el alcohol y los novios. "Cuando llegué al stand up y me subí al escenario, me dije, de aquí soy. Porque esto es lo que soy, porque en la locución, me sentía muy bien, muy a gusto.

Pero desde la primaria, yo decía algo y se reían y yo decía, ¿de qué se ríen?



"Yo no voy por la vida tratando hace reír a la de a huevo a todos. El stand up me da la oportunidad de decir lo que pienso, nadie te va a juzgar, porque es stand up, y además se ríen. Entonces fue ¡bingo!, está súper padre poder vivir de esto", comenta.



Sin embargo, reconoce que a lo largo del tiempo ha ido madurando. "Llevo viviendo del stand up cuatro años, llevo seis, desde la primera vez que me subí a un escenario, pasó un año para que se me quitara lo mala".



En los últimos meses Mónica Escobedo estuvo en el reto de los 4 elementos de Televisa. La comediante no sólo ganó una buena experiencia, también ganó fans que no son aptos para sus shows de stand up, o sea niños. Con esta popularidad que adquirió, Escobedo está por empezar un gira por países de Sudamérica, para poder medirse con el humor de otras partes y ver cuál es la situación en cada uno.