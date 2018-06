Pareja de 'Juego de Tronos' se casa en la vida real

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Mientras el mundo espera con ansia el desenlace de 'Juego de tronos', este sábado la atención de muchos seguidores de la serie está en Escocia, elegida por Kit Harington (Jon Snow) y Rose Leslie (Ygritte, La salvaje) para unir sus vida.



Después de varios años de noviazgo, su amor traspasó la pantalla y este 23 de junio se han convertido en marido y mujer, teniendo como escenario la tierra que vio nacer a la novia.



A diferencia de sus personajes en la ficción, ellos sí tuvieron un final feliz y se convirtieronen protagonistas de una boda de ensueño realizada en un castillo escocés propiedad de la familia de Rose, que sirvió como telón de fondo para esta unión que parecía sacada de un cuento de hadas.



El primero que ha llegado a Rayne Church, donde ha tenido lugar la ceremonia religiosa, ha sido el novio, que en esta ocasión ha cambiado las pieles que luce como Rey del Norte, por un elegante chaqué, que ha combinado con un chaleco color crema, camisa blanca, corbata oscura y un pañuelo en la solapa.



Lo que sí que ha mantenido Kit Harington ha sido la particular barba de Jon Snow. Después ha sido una radiante Rose la que ha hecho entrada en la iglesia de la mano de su padre, Sebastian Arbuthnot-Leslie.



Rose ha elegido un romántico diseño con manga larga y bordados, una corona de flores naturales en su característica melena ligeramente ondulada, un pequeño ramo y un velo que la cubría el rostro.



Los invitados

Entre la lista de más de 200 invitados había nombres tan conocidos como las “hermanas” de la Casa Stark, Sophie Turner y Maisi Williams, las actrices que dan vida a Sansa y Arya, que llegaron juntas y causaron sensación.



En esta ocasión no ha acompañado a Sophie, su prometido, Joe Jonas, con el que se comprometió hace seis meses y con el que todavía no tiene fecha fija para pasar por el altar.



Un amor real

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron en 2011 en Islandia y cuando estaban rodando la segunda temporada de Juego de Tronos.



En septiembre de 2017 se comprometieron y eligieron un aviso en el periódico The Times, una forma muy británica y tradicional de informar de la feliz noticia. Tras varios meses de preparativos han sellado un amor de película.