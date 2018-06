"Caí hasta lo más bajo...", Johnny Depp tras ruptura con Amber Heard

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Recientemente, Johnny Depp decidió abrirse con una conocida revista para contar lo turbulentos que han sido para él estos dos últimos años. En una conversación que se extendió durante 72 horas, el actor de 55 años se decidió a hablar con el periodista Stephen Rodrick de Rolling Stone, luego de que éste le enviara 200 correos y gestionara durante un mes una entrevista con la estrella de Hollywood.



Refugiado en su mansión en Londres, el intérprete de Jack Sparrow en la saga de "Pirates of the Caribbean" se mostró "divertidísimo, astuto e incoherente", en palabras de su entrevistador.



Johnny Depp habló sobre la "aguda depresión" que enfrentó tras su decepción amorosa y los problemas financieros que lo hundieron.



"Caí lo más bajo que se podía", aseguró. "El próximo paso era: ‘vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día".



Tras 15 meses de matrimonio, en mayo de 2016 Johnny y la actriz Amber Heard se divorciaron en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar. Al año siguiente salieron a la luz los problemas económicos tras el despilfarro de su fortuna. Se estima que perdió cerca de $650 millones y en esta ocasión, Depp aseguró que estaba cerca de quedar en la ruina.



"Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas", explicó llorando a Rolling Stone.