Humberto Zurita habla de la salud de Christian Bach

Ante las especulaciones sobre la salud de Christian Bach, su esposo, Humberto Zurita, habló para "Suelta la Sopa" y descartó que se tratara de algo grave.



“Está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo a ver si sale adelante”, explicó.



Zurita explicó que por el momento Christian se encuentra descansando, en espera de que con terapia mejore su salud, ya que su dolencia “no es tan grave”.



“Está ahora descansando, tiene una oferta ahí que no tiene que ver con telenovelas sino con un producto, más como modelo. Si lo agarra es un 360 y estaría por todo el mundo promocionando un producto”, aclaró.