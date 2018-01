Elton John dice que se retira de los escenarios

LONDRES, Inglaterra(AP)

Elton John se retira de la carrera después de su próxima gira mundial de tres años, coronando casi 50 años en escenarios de todo el mundo.El cantante, compositor y pianista de 70 años dijo el miércoles que quería pasar tiempo con su familia. Sus hijos tendrán 10 y 8 años cuando él se retire.En los Premios Grammy del domingo, John actuará junto a Miley Cyrus y recibirá el Premio al Mérito. Su residencia en Las Vegas termina en mayo después de seis años.John, cuyos éxitos incluyen "Your Song" y "Candle in the Wind", ha ganado cinco premios Grammy, un Óscar y un Globo de Oro por "The Lion King", un Tony Award por "Aida" y recibió el premio Kennedy Center Honor.Ha vendido 300 millones de discos.