Desireé Ortiz habla de ruptura con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La modelo y conductora Desiree Ortiz Salswach fue muy reservada al hablar sobre su término de relación con Luis Miguel, aludiendo diferencias de caracteres, pero ahora añade que a ella también le pesó la edad de El Sol.



En entrevista a un programa hispano de noticias afirmó que el estilo de vida de cada uno y la edad fueron factores determinantes para su separación tras ocho meses de relación. Y es que él tiene 47 años y ella, 32.



"Hubo un momento en el que sí, sí empecé a sentir, con todo respeto y no tiene nada de malo lo que voy a decir, pero sí hubo un momento en el que yo empecé a sentir que me estaba pesando un poco la diferencia de edad".



Respecto al estilo de vida, ella menciona que tiene más actividades como ir al gimnasio, montar, pero él tenía una vida más relajada.



Se le pregunto si había afectado que a ella la captaran con Alejandro Fernández, cuando aún era novia de Luis Miguel, sobre todo porque ambos intérpretes estaban lidiando con una demanda.



Desiree afirmó que nunca le fue infiel a Luis Miguel; sin embargo, todo eso y sus diferencias, hizo que la relación entre ellos terminara, sin posibilidad de que se dé un regreso, pues ella asegura que son tan diferentes que su relación con él no tiene futuro.



Sobre "El Potrillo", la venezolana comentó que actualmente tiene una gran amistad con él, por lo que en estos momentos no está pensando en si más adelante se puede dar un romance con él.