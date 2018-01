Lucía Méndez gana litigio de 500 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Lucía Méndez dijo que ganó la demanda contra el periodista de espectáculos Alex Kaffie, por los insultos que hizo contra su aspecto físico y cirugías en diversos medios hace un par de años.



A raíz de esta demanda, el conductor tendrá que pagarle 500 mil pesos, así informó Lucía a los medios de comunicación.



La cantante confesó que no lo hace por dinero, sino por sentar un precedente a favor de las personas que han sido insultadas por su físico.



"La Suprema Corte me dio la razón y ahí se abrió un muro para toda la gente que ha sido insultada. Ya puedes demandar no por 20 mil pesos, sino por millones", dijo Méndez quien desde hace años sostiene una guerra verbal con él.