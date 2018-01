Nominado al Óscar "Porque soy mexicano"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Guillermo Del Toro podría hacer historia. Gracias al éxito obtenido con su película "La forma del agua", el cineasta podría pasar a la historia como el tercer mexicano en ganar la estatuilla del Oscar como "Mejor Director" en la 90° entrega de los Premios de la Academia, que se celebrarán el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.



El oriundo de Jalisco se convertiría en uno de los mexicanos en obtener el galardón, tal como lo hicieron sus compatriotas Alejandro González Iñárritu (2014 y 2015) y Alfonso Cuarón (2013).



El favorito de este año



Este año, Guillermo Del Toro obtuvo 13 nominaciones por su nuevo filme "The Shape of Water", entre las que destacan, además de "Mejor Director", categorías como "Mejor Película", "Mejor Guión Original" (junto a Vanessa Taylor), "Mejor Actriz" (Sally Hawkins), "Mejor Actor de Reparto" (Richard Jenkins), "Mejor Actriz de Reparto" (Octavia Spencer), "Diseño de Pproducción", "Mejor Fotografía", "Mejor Vestuario", "Edición de Ssonido", "Mezcla de Sonido", "Mejor Música Original" y "Mejor Edición".



La historia, situada en 1960, gira en torno a Elisa Esposito, una mujer muda que trabaja en la limpieza de un laboratorio secreto del Gobierno, que un día llevan a una criatura marina humanoide para ser estudiadas. Conforme para el tiempo, Elisa visita a la criatura y logra interactuar con ella. Sin embargo, agentes militares de los Estados Unidos decidieron disecar su nuevo hallazgo para terminar sus investigaciones, por lo que la protagonista, con ayuda de sus amigos, debe sacar al monstruo para salvarlo.



Las otras competidoras



"The Shape of Water" competirá por el galardón de "Mejor película" contra otros 8 títulos entre los que se encuentran "Three Billbards Outside" (Martin McDonaugh), "Lady Bird" (Greta Gerwig), "Get Out" (Jordan Peele), "Darkest Hour" (Joe Wright), "The Post" (Steven Spielberg), "Dunkirk" (Christopher Nolan), "Call me by your name" (Lucas Guadagnino) y "Phantom Threard" (Paul Thomas Anderson).



Algunas películas de cine comercial también fueron incluidas en la ceremonia de los Oscar de este año, pues "Blade Runner 2049" recibió cinco nominaciones, "Star Wars: The Last Jedi" cuatro, "Baby Driver" tres, y "Beauty and the Beast" y "Coco" dos. Sin embargo, aunque hubo recolecta de firmas virtuales en Internet, "Wonder Woman", uno de los filmes más taquilleros del año, no recibió ninguna.