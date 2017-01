Cinta sobre Spears llegará a TV en febrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lifetime difundió el primer tráiler de “Britney Ever After”, la película sobre la escandalosa vida de Spears, que se estrenará el 18 de febrero en Estados Unidos.El telefilme de dos horas de duración, que no fue autorizado por Britney Spears , es protagonizado por la actriz australiana Natasha Bennett, quien dará vida a la cantante.“Britney Ever After” muestra el ascenso a la gloria de la estrella musical.