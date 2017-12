Mariah Carey regresa a NY y le piden que no haga playback

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

Se podría decir que Mariah Carey comenzó el 2017 con el pie izquierdo. Ante millones de personas que asistieron a la esta masiva de Año Nuevo en Time Square, Nueva York, presentó un vergonzoso espectáculo, donde por problemas técnicos no pudo coordinarse con la pista para hacer playback y terminó bajando del escenario, enfurecida con su equipo de producción



Pero la artista, de 47 años, no se da fácilmente por vencida. Según ella misma anunció a través de su cuenta de Instagram, volverá a presentarse sobre el mismo escenario en Año Nuevo.



"Toma 2" dice el mensaje que acompaña el afiche, haciendo una analogía con los rodajes cinematográficos cuando repiten las escenas una vez que han que han salido mal.



Tras el desastroso espectáculo de 2016-17, Carey alegó sentirse boicoteada por las personas a cargo del show que no son parte regular de su equipo técnico.



La productora, en tanto, acusó a la artista de ser impuntual y perjudicar con ello las pruebas de sonido y el espectáculo en general. Ante la "Toma 2" del show de Año Nuevo de Mariah Carey, sus seguidores se han mostrado entusiasmados en las redes sociales. Sin embargo, le piden que esta vez no haga playback sino que cante en vivo.



Fuente: GDA / El Mercurio /Chile